La vita va così Virginia Raffaele Diego Abatantuono e Aldo Baglio aprono la 20esima Festa del Cinema

La vita va così di Riccardo Milani è il film che apre la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e con la partecipazione di Geppi Cucciari, che calcheranno anche il red carpet nella prima giornata di festival

Giffoni 55: Virginia Raffaele e Riccardo Milani presentano La vita va così «In Italia abbiamo poco coraggio»

La vita va così: A Giffoni le prime immagini del nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele

La doppia vita di Madeleine Collins: Virginia Efira si sdoppia in un thriller sull’identità – Recensione

Quando dico che Virginia Woolf è una maestra di vita è perché mi offre sempre le parole, anche quando mi sembra di non averne. Stavo rileggendo Al faro per l’incontro con il mio Virginia Project (il bookclub in cui abbiamo letto tutti- quasi- i romanzi di VW) e - facebook.com Vai su Facebook

Giffoni Film Festival, Virginia Raffaele in "La vita va così": «Ho chiesto ad Aldo Baglio di rifare tutte le gag storiche con Giovanni e Giacomo» - Al Giffoni Film Festival ieri è stata la giornata di Virginia Raffaele e del regista Riccardo Milani per festeggiare i 30 anni di Medusa con l'anteprima di alcune immagini del loro prossimo progetto

Chi è Virginia Raffaele: età, carriera, biografia, vita privata, fidanzato - Fin da giovane, Virginia ha coltivato la sua passione per il mondo dello spettacolo, diplomandosi nel 1999 all'Accademia Teatrale Europea del