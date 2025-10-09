La vita privata di Paolo Sottocorona Lutto per la morte del meteolorogo di La7

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa improvvisa del volto tv. Aveva lavorato anche per la Rai. Lo ricordano commossi il direttore del tg di La7 Enrico Mentana e, tra i conduttori della televisione, Myrta Merlino che scrive: "Grande amico, grande professionista, gran signore. Ci mancherà enormemente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

la vita privata di paolo sottocorona lutto per la morte del meteolorogo di la7

© Lanazione.it - La vita privata di Paolo Sottocorona. Lutto per la morte del meteolorogo di La7

In questa notizia si parla di: vita - privata

Anna Falchi: età, vita privata, carriera e segreti della conduttrice Rai

Vincenzo Schettini, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Compagno!

Ema Stokholma: età, vita privata e il passato difficile

vita privata paolo sottocoronaPaolo Sottocorona: chi è la compagna Dora, la vita privata e il rapporto speciale con Mentana e Myrta Merlino - Il meteorologo, scomparso all'età di 77 anni, era una persona molto riservata: condivideva la sua vita con tre cani e amava molto la vela. Segnala libero.it

Chi è la moglie e chi sono i figli di Paolo Sottocorona? Vita privata e curiosità sul meteorologo di La7 - Chi ha seguito le previsioni meteo su La7, almeno una volta si è chiesto chi ci fosse accanto a quella voce pacata, competente, quasi rassicurante. Si legge su alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Privata Paolo Sottocorona