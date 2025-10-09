la vita a ritmo di hip hop per diventare grandi dancer dilaga sotto le due torri con numeri record

L’ hip-hop come linguaggio di amicizia, per imparare a danzare e dare un po’ di ritmo anche alla vita. È questa l’intuizione che otto anni fa ha guidato Vittoria Cappelli, quando ha proposto corsi gratuiti di danza nelle scuole elementari e medie. "Oggi DancER invade la città: è arrivato in dieci istituti di cinque quartieri di Bologna ", racconta la ‘signora della danza’. Il progetto, promosso da LaborArtis Ets e coordinato da Cappelli insieme a Chiara Badini, presidente dell’associazione, comprende 14 corsi di hip-hop, ai quali quest’anno si aggiungono laboratori di fumetto e musica rap da ottobre a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

