La vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record
L’ hip-hop come linguaggio di amicizia, per imparare a danzare e dare un po’ di ritmo anche alla vita. È questa l’intuizione che otto anni fa ha guidato Vittoria Cappelli, quando ha proposto corsi gratuiti di danza nelle scuole elementari e medie. "Oggi DancER invade la città: è arrivato in dieci istituti di cinque quartieri di Bologna ", racconta la ‘signora della danza’. Il progetto, promosso da LaborArtis Ets e coordinato da Cappelli insieme a Chiara Badini, presidente dell’associazione, comprende 14 corsi di hip-hop, ai quali quest’anno si aggiungono laboratori di fumetto e musica rap da ottobre a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vita - ritmo
Cina: allenatore uiguro di arti marziali trova ritmo di vita nel Tai Chi
Eventi a milano venerdì 29 agosto “ritmo della foresta, pane di vita” musica, danze, storie dall’africa a cura di stephane ngono
L’ex Roma Giuly: “Il ritmo di vita dei calciatori è folle, mi pento di non aver mai giocato in Inghilterra”
La nuova vita di Chiara Giordano va a ritmo di danza. Dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova nel 2013, l’ex moglie dell’attore ha trovato una nuova energia e una grande passione: il ballo. E oggi l'ha trasformata in un progetto concreto, aprendo insieme - facebook.com Vai su Facebook
La vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi. DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record - L’iniziativa di Vittoria Cappelli coinvolge dieci istituti con corsi gratuiti per i giovani. ilrestodelcarlino.it scrive
No, il rap non è diseducativo: ecco i pedagogisti a ritmo hip hop - Comunità in cammino", con capofila ÀP– Antimafia Pop Academy ha portato in cinque città italiane laboratori di hip hop per ragazzi, gestiti da altrettanti rapper. Da vita.it