La vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ hip-hop come linguaggio di amicizia, per imparare a danzare e dare un po’ di ritmo anche alla vita. È questa l’intuizione che otto anni fa ha guidato Vittoria Cappelli, quando ha proposto corsi gratuiti di danza nelle scuole elementari e medie. "Oggi DancER invade la città: è arrivato in dieci istituti di cinque quartieri di Bologna ", racconta la ‘signora della danza’. Il progetto, promosso da LaborArtis Ets e coordinato da Cappelli insieme a Chiara Badini, presidente dell’associazione, comprende 14 corsi di hip-hop, ai quali quest’anno si aggiungono laboratori di fumetto e musica rap da ottobre a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la vita a ritmo di hip hop per diventare grandi dancer dilaga sotto le due torri con numeri record

© Ilrestodelcarlino.it - La vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi. DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record

In questa notizia si parla di: vita - ritmo

Cina: allenatore uiguro di arti marziali trova ritmo di vita nel Tai Chi

Eventi a milano venerdì 29 agosto “ritmo della foresta, pane di vita” musica, danze, storie dall’africa a cura di stephane ngono

L’ex Roma Giuly: “Il ritmo di vita dei calciatori è folle, mi pento di non aver mai giocato in Inghilterra”

vita ritmo hip hopLa vita a ritmo di hip-hop per diventare grandi. DancER dilaga sotto le Due Torri con numeri record - L’iniziativa di Vittoria Cappelli coinvolge dieci istituti con corsi gratuiti per i giovani. ilrestodelcarlino.it scrive

No, il rap non è diseducativo: ecco i pedagogisti a ritmo hip hop - Comunità in cammino", con capofila ÀP– Antimafia Pop Academy ha portato in cinque città italiane laboratori di hip hop per ragazzi, gestiti da altrettanti rapper. Da vita.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Ritmo Hip Hop