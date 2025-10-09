La visita del ministro | Bando di 300 milioni per enti del Terzo settore
Il diritto alla scuola, al lavoro e al tempo libero delle persone disabili passa anche dalle opportunità che offrono il territorio e l’associazionismo. Ieri, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la Fondazione Fabrizio Moretti che si trova nelle campagne di Tavola, alle porte di Prato. E’ un "fiore all’occhiello" come lo ha definito lo stesso ministro, perché caratterizzata dalla possibilità di fare ippoterapia e allo stesso tempo dall’entusiasmo di chi opera nella struttura e la frequenta. Voluta dal gallerista Fabrizio Moretti (che ieri non ha potuto partecipare all’incontro) questa struttura è stata inaugurata nel 2023, è dotata di un maneggio scoperto e di uno coperto e orienta la propria attività al recupero funzionale e sociale di persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: visita - ministro
La visita del ministro: "Bando di 300 milioni per enti del Terzo settore" - Locatelli ieri ha vistato la Fondazione Moretti: ippoterapia e progetti inclusivi "Entro dicembre il bando: molte risorse per realtà preziose come questa" . Secondo lanazione.it
Locatelli, a breve un bando da 300 milioni di euro sulle disabilità - "Uscirà a breve un bando da più di 300 milioni di euro, 'Vita e Opportunità' che il mio ministero finanzierà a partire da tre linee di intervento: dimensione abitativa; dimensione ricreativa; ... Da ansa.it