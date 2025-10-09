La visita del ministro | Bando di 300 milioni per enti del Terzo settore

Il diritto alla scuola, al lavoro e al tempo libero delle persone disabili passa anche dalle opportunità che offrono il territorio e l’associazionismo. Ieri, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la Fondazione Fabrizio Moretti che si trova nelle campagne di Tavola, alle porte di Prato. E’ un "fiore all’occhiello" come lo ha definito lo stesso ministro, perché caratterizzata dalla possibilità di fare ippoterapia e allo stesso tempo dall’entusiasmo di chi opera nella struttura e la frequenta. Voluta dal gallerista Fabrizio Moretti (che ieri non ha potuto partecipare all’incontro) questa struttura è stata inaugurata nel 2023, è dotata di un maneggio scoperto e di uno coperto e orienta la propria attività al recupero funzionale e sociale di persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

