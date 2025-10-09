La Vie en rose l' associazione culturale Paro Paro inaugura la stagione teatrale

Arezzo, 9 ottobre 2025 – L a Vie en rose, giovedì 16 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio l'associazione culturale Paro Paro inaugura la stagione teatrale con lo spettacolo ispirato al testo “Agenzia matrimoniale” di Dory Cei con la regia di Viola Rossi L'Associazione culturale Paro Paro inaugura la nuova stagione teatrale 20252026 con lo spettacolo “La vie en rose”, in programma giovedì 16 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Scritto liberamente ispirato al testo “Agenzia matrimoniale” di Dory Cei, lo spettacolo vede la regia di Viola Rossi e mette in scena una commedia brillante, divisa in due atti, che gioca con le sfumature dell'amore e dell'ironia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Vie en rose, l'associazione culturale Paro Paro inaugura la stagione teatrale

In questa notizia si parla di: rose - associazione

Sabato della prossima settimana, SWAP PARTY presso l' Associazione Spazio M'ama in via Rose di Sotto 15 Tutti i dettagli nel post - facebook.com Vai su Facebook

La Vie en rose, l'associazione culturale Paro Paro inaugura la stagione teatrale - L'Associazione culturale Paro Paro inaugura la nuova stagione teatrale 2025/2026 con lo spettacolo “La vie en rose”, in programma giovedì 16 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio con il ... Secondo lanazione.it

"La vie en Rose": raccolta fondi nel nome della solidarietà e dell’arte - "La vie en Rose" di Pesaro, associazione di promozione turistica e culturale organizzatrice di diversi festival internazionali di qualità ha attivato una raccolta fondi con il contributo del Centro ... Segnala ilrestodelcarlino.it