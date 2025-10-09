La vicenda di Maria e Adriano scappati dalla comunità di Pralormo e poi ritrovati a Torino raccontata in televisione

Nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?' di Rai 3 ha ospitato Maria Grazia, madre di Adriano Battaglia, il 31enne che lo scorso 16 settembre si era allontanato da una comunità di Pralormo insieme alla 45enne Maria Russano. I due erano stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it