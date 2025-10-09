La verità di Fedez un libro per parlare di errori cadute e ciò che ha evitato per anni

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez ha annunciato l0uscita di un libro, L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui parlerà degli errori, delle cadute e di ciò che ha evitato per anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verit - fedez

verit224 fedez libro parlareLa verità di Fedez, un libro per parlare di errori, cadute e ciò che ha evitato per anni - Fedez ha annunciato l0uscita di un libro, L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui parlerà degli errori, delle cadute e di ciò che ha ... Come scrive fanpage.it

verit224 fedez libro parlare“Emozioni. Responsabilità. Verità”: Fedez spiazza e svela tutto - L'annuncio di Fedez: tutte le sue paure, le verità mai confessate e tanto altro nel libro in uscita. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Verit224 Fedez Libro Parlare