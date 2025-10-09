La vera storia di Linneo l'amatissimo cane della serie TV Blanca L'autrice | Non lo dimenticherò mai

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Patrizia Rinaldi, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie TV Blanca, racconta la vera storia del cane Linneo che ha accompagnato la detective nelle prime due stagioni e che è stato sostituito da "Cane Tre". Nella vita reale Linneo era un Pastore Tedesco, compagno di vita e fonte di ispirazione per i suoi libri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vera - storia

Storia di una madre: Jennifer Dulos storia vera e spiegazione finale

Morti in campo, dopo la partita scoppia la guerra: una storia surreale ma vera

Aftersun: la storia vera dietro il film con Paul Mescal

vera storia linneo amatissimoLa vera storia di Linneo, l’amatissimo cane della serie TV Blanca. L’autrice: “Non lo dimenticherò mai” - Patrizia Rinaldi, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie TV Blanca, racconta la vera storia del cane Linneo che ha accompagnato la detective nelle ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vera Storia Linneo Amatissimo