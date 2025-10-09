La vela l’alba Firenze | chi era Paolo Sottocorona addio al volto amato del meteo di La7

Firenze, 9 ottobre 2025 – L’alba era il suo momento preferito. Si alzava alle cinque per poi essere in diretta intorno alle otto per le previsioni del tempo a La7. Era ormai romano da molto tempo, ma aveva ancora nel cuore la Toscana e Firenze, dove era nato. Addio a Paolo Sottocorona, meteorologo e volto televisivo che aveva lavorato anche in Rai. Se n’è andato improvvisamente, con l’annuncio in tv del direttore della televisione, Enrico Mentana. Una notizia come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi che al mattino attendevano le previsioni di questo meteorologo mai banale e soprattutto mai allarmista, in un’epoca in cui le previsioni “gridate” erano diventate la regola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La vela, l’alba, Firenze: chi era Paolo Sottocorona, addio al volto amato del meteo di La7

Si emozionava assistendo al sorgere del sole, aveva deciso di mangiare poca carne e “mai cuccioli” e amava solcare il mare con la sua barca a vela. Chi era Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 morto questa sera - facebook.com Vai su Facebook

