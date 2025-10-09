La Vecchia Latteria chiude addio allo storico locale vegetariano | Ma non ditelo a nonno Lino che si rivolta nella tomba
La Vecchia Latteria, storico locale vegetariano a due passi dal Duomo (via dell'Unione), chiude i battenti. Ad annunciarlo i gestori del ristorante su Instagram con un lungo post d'addio, con un tocco ironico. "Questo giovedì La Vecchia Latteria chiude - scrive Francesca -. Sono felice. Tempo fa.
Dopo 70 anni chiude La Vecchia Latteria, storico locale vegetariano di Milano: “Un onore servirvi per tre generazioni”
Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria: cosa è successo
Dopo 70 anni chiude La Vecchia Latteria, storico locale vegetariano di Milano: “Un onore servirvi per tre generazioni” - Tutto iniziò negli anni Ciquanta con Lino Notari, che aprì una bottega di quartiere dove si vendevano latte, uova e formaggi ma anche pasti semplici per gli operai: “Qualcuno portava un quadro in camb ... Scrive msn.com