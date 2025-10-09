La Ue usa la salute per fumarsi i tabaccai
In vista della Cop11 di Ginevra, la Commissione propone di limitare le rivendite di prodotti legati alla nicotina e perfino di levare il filtro dalle sigarette in nome del green, tornando così indietro di 70 anni. Il tutto senza chiedere il permesso ai governi. Anzi. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: salute - fumarsi
Salute: Ema, Ue non segue gli Usa sul paracetamolo, nessun legame con - Lo ha indicato l'Agenzia europea del farmaco (Ema), sottolineando che non ci ... Scrive borsaitaliana.it
Ue, ordine esecutivo di Trump sui dazi: verso il 15% per le auto - Dagli Stati Uniti è arrivato l'ordine esecutivo per l'attuazione della dichiarazione congiunta Ue- Come scrive tg24.sky.it