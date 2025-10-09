La tutela archeologica in Italia se ne parla a Palazzo Farnese
"Ut monumenta maiorum defendat": si parlerà di tutela archeologica in Italia, tra legislazione e buone prassi, sabato 11 ottobre nella cornice della sala 7 dei Musei Civici di Palazzo Farnese.Un incontro pubblico, con inizio alle ore 10,30, che rientra tra le iniziative di valorizzazione promosse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: tutela - archeologica
Il privato non si tocca. Il Comune aveva dato l’ok senza accorgersi della tutela archeologica. Dopo 20 anni l’edificio è solo uno scheletro, ma per i giudici non si può abbattere. Di Giuseppe Giustolisi - facebook.com Vai su Facebook
La tutela archeologica in Italia, se ne parla a Palazzo Farnese - "Ut monumenta maiorum defendat": si parlerà di tutela archeologica in Italia, tra legislazione e buone prassi, sabato 11 ottobre nella cornice della sala 7 dei Musei Civici di Palazzo Farnese. Riporta ilpiacenza.it
Restituiti a Torino 254 reperti archeologici - Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha restituito oggi allo Stato 254 reperti archeologici di epoca apula, etrusca, umbra, messapica e romana. Secondo msn.com