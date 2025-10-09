La trentaduesima edizione de Le stelle del ring fa tappa a Capolona

“Le stelle del ring” farà nuovamente tappa a Capolona. La trentaduesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è fissata per le 17 di sabato 1 novembre quando la palestra Garibaldi in via Dante ospiterà un evento all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo con alcuni dei migliori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it