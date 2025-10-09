La trentaduesima edizione de Le stelle del ring fa tappa a Capolona
“Le stelle del ring” farà nuovamente tappa a Capolona. La trentaduesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è fissata per le 17 di sabato 1 novembre quando la palestra Garibaldi in via Dante ospiterà un evento all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo con alcuni dei migliori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: trentaduesima - edizione
Che la trentaduesima edizione di Vivilosport abbia ufficialmente inizio! - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Dan Friedkin è a Roma Il patron giallorosso ha raggiunto la capitale per partecipare alla 32esima edizione dell’assemblea generale ECA, da ieri EFC, organizzata dalla UEFA all’Hilton Cavalieri ? Nelle prossime ore Dan Friedkin dovrebbe i - X Vai su X
La trentaduesima edizione de “Le stelle del ring” fa tappa a Capolona - La giornata sarà aperta già alle 12 con i campionati italiani WKN a contatto leggero per dilettan ... Lo riporta arezzonotizie.it