La trentaduesima edizione de Le stelle del ring fa tappa a Capolona

“Le stelle del ring” farà nuovamente tappa a Capolona. La trentaduesima edizione del gran galà degli sport da combattimento è fissata per le 17 di sabato 1 novembre quando la palestra Garibaldi in via Dante ospiterà un evento all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo con alcuni dei migliori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

trentaduesima edizione de stelleLa trentaduesima edizione de “Le stelle del ring” fa tappa a Capolona - La giornata sarà aperta già alle 12 con i campionati italiani WKN a contatto leggero per dilettan ... Lo riporta arezzonotizie.it

