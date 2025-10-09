La tregua a Gaza? Non chiamiamola pace | non sarà nemmeno liberato Marwan Barghouti
di Giampiero Piuttosto che assistere a molteplici atrocità quotidiane, questa tregua è comunque benvenuta, ma non chiamiamola pace visto che la causa palestinese è stata per l’ennesima volta disarcionata. Per me, invece, è l’esito di una logorante negoziazione tra paesi arabi egemoni nell’area, con Israele e gli Usa, determinante joker sempre più potente e pervasivo, anche per l’ennesima dimostrazione di ignavia e disarticolazione diplomatica dell’Europa. Uno dei pochissimi leader palestinesi di un certo spessore sarebbe Marwan Barghouti, capace di dare un concreto impulso alla creazione dello stato di Palestina, ma non è prevista la sua scarcerazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tregua - gaza
