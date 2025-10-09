La tregua a Gaza e l’attentato a Manchester
Trump ha annunciato l’accordo tra Hamas e Israele. La macchina assassina israeliana è stata costretta a fermarsi, anche se l’IDF, come ha sempre fatto nelle guerre di Gaza pregresse e prima delle tregue che hanno avuto luogo nell’attuale, ha continuato a bombardare fino all’ultimo minuto prima dell’entrata in vigore ufficiale del cessate il fuoco. Una coazione a ripetere difficile da spiegare, se non con un termine psichiatrico: sadismo. L’accordo prevede una prima fase in cui, cessate ostilità, sarà effettuato uno scambio di prigionieri, gli ostaggi vivi e i corpi dei defunti in cambio di 250 palestinesi che stanno scontando l’ergastolo nelle carceri israeliane e 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
La notizia della tregua a Gaza è finalmente un segnale positivo e concreto. Ma la pace non è un annuncio: è un impegno quotidiano, da rispettare con i fatti. Ora si fermi l'occupazione illegale in Cisgiordania e si riconosca lo Stato di Palestina per la realizzazio
Dai colloqui indiretti a Sharm el Sheikh sulla tregua a Gaza filtra ottimismo, ma le posizioni restano lontane. Intanto, Israele ha bloccato la nuova missione di Flottilla e arrestato 150 attivisti
Tregua Gaza, Israele accetta proposta Trump/ Hamas “trattiamo” ma organizza attentato su bus a Gerusalemme - Se i sospetti erano decisamente orientati verso Hamas, il messaggio rilanciato su Telegram dopo l’orrendo attentato a Gerusalemme di questa mattina rende ufficiale la rivendicazione: «Benediciamo ... Si legge su ilsussidiario.net
Gaza, Hamas: “Tregua? Ora tocca a Netanyahu”. Ma Israele insiste: “Vogliamo il rilascio di tutti gli ostaggi”. E i parenti tornano in piazza - Mentre in Egitto proseguono i negoziati dopo il sì di Hamas al nuovo piano per il cessate il fuoco a Gaza, continuano i raid dell’Idf: dall’alba di oggi, sono almeno 60 i civili uccisi nei ... Scrive ilfattoquotidiano.it