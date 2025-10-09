La tradizione teatrale turca prende vita nella Distilleria con lo spettacolo di ombre

SAN CESARIO DI LECCE - Dopo il successo delle scorse repliche, ritorna domenica, 12 ottobre, alle 17.30, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce, la rappresentazione “Il Giudizio. Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini”, prodotto da Astràgali Teatro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La tradizione teatrale turca prende vita nella Distilleria con lo spettacolo di ombre - L’appuntamento, unico nel suo genere, apre la parte autunnale della rassegna di Astràgali Teatro pensata per i più giovani ... lecceprima.it scrive

