La tradizione a tavola A Busto Arsizio sfilano quarantadue confraternite | Una grande vetrina

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi a domenica la città è al centro di un evento speciale: la 42 edizione del raduno nazionale delle confraternite che valorizzano sul territorio della penisola l’enogastronomia. Sono giorni impegnativi per il Magistero dei Bruscitti, la confraternita bustocca che tramanda la tradizione gastronomica cittadina e che quest’anno celebra il cinquantesimo di fondazione. Nei giorni scorsi la presentazione del raduno da parte del Gran maestro Edoardo Toia, insieme al sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli. I numeri indicano con chiarezza l’importanza dell’evento: sono ben 42 le confraternite che saranno presenti a Busto Arsizio, la "capitale dei bruscitti", pronta ad accogliere le loro delegazioni in arrivo da quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, uniti a tavola nel segno della grande tradizione gastronomica che è espressione di un territorio e insieme cultura e patrimonio da salvaguardare e tramandare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

