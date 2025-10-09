La torre Garisenda ‘malata’ torna a muoversi Il Comune | Serve più cautela durante i lavori
La Garisenda, una delle due Torri bolognesi da tempo malata, è tornata a muoversi. Un movimento piccolo, minimo, ma essendo uno dei simboli della città c’è da tenere gli occhi aperti. La Torre, infatti, fa sapere il Comune guidato dal sindaco Pd Matteo Lepore, ha avuto una nuova torsione, di fatto, ’raddrizzandosi’. Un movimento nell’ordine di pochi millimetri, rassicurano da Palazzo d’Accursio, ma resta comunque la preoccupazione per il monumento per il quale nel 2023 era arrivato l’alert sul rischio crolli. Da qui, la Torre è stata ’ingabbiata’, via San Vitale, la strada della Garisenda, è stata chiusa e si sono attivati monitoraggi e analisi, capitanati da un nuovo Comitato per il restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torre - garisenda
