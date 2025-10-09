La terza via di Conte | c' è il 4-2-3-1 con Lang o Elmas per l' emergenza Napoli
Ipotesi già vista in passato, per vincere nei finali Anguissa-McTominay in mediana, e tre fantasisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Colpo a zero del Napoli: ecco la terza punta per Conte | Sostituirà Simeone
Ambrosino resta in azzurro? Spunta l’ipotesi a sorpresa per la terza punta di Conte
Cassano: «Ritenevo Conte un allenatore di terza fascia, chiedo scusa. Oggi è tra i migliori al mondo»
La terza edizione del Memorial dedicato al conte Lucio @tascadalmerita porta la firma di @filippobologni
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte vince e resta a punteggio pieno I campioni d'Italia espugnano il Franchi con i gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema, centrando la terza vittoria consecutiva in Serie A
Gazzetta dello Sport: “Conte, la terza via” - Sempre pronto a reinventarsi, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, i ... Lo riporta napolipiu.com