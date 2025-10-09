La telenovela della metropolitana M5 a Monza | Questi silenzi fanno molta paura

Monza – “Certi silenzi fanno paura”. Con queste parole la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore) è tornata a chiedere chiarezza sul futuro del prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza, intervenendo in aula al Pirellone durante i lavori al Pirellone. Un appello diretto alla Giunta lombarda e, in particolare, al presidente Attilio Fontana, affinché ponga fine ai ritardi e ai rimpalli istituzionali che da mesi frenano il progetto strategico. Sassoli ha ricordato come, a inizio anno, mancassero 589 milioni per completare i costi stimati dell’opera. Una cifra che si è ridotta grazie alla disponibilità del Comune di Milano a riallocare 406 milioni originariamente destinati alla M4, cui si aggiungono 70 milioni dai fondi per l’ampliamento del deposito gallaratese della M1 e 10 milioni promessi dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

