La telenovela della metropolitana M5 a Monza | Questi silenzi fanno molta paura

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza – “Certi silenzi fanno paura”. Con queste parole la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore) è tornata a chiedere chiarezza sul futuro del prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza, intervenendo in aula al Pirellone durante i lavori al Pirellone. Un appello diretto alla Giunta lombarda e, in particolare, al presidente Attilio Fontana, affinché ponga fine ai ritardi e ai rimpalli istituzionali che da mesi frenano il progetto strategico. Sassoli ha ricordato come, a inizio anno, mancassero 589 milioni per completare i costi stimati dell’opera. Una cifra che si è ridotta grazie alla disponibilità del Comune di Milano a riallocare 406 milioni originariamente destinati alla M4, cui si aggiungono 70 milioni dai fondi per l’ampliamento del deposito gallaratese della M1 e 10 milioni promessi dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la telenovela della metropolitana m5 a monza questi silenzi fanno molta paura

© Ilgiorno.it - La telenovela della metropolitana M5 a Monza: “Questi silenzi fanno molta paura”

In questa notizia si parla di: telenovela - metropolitana

telenovela metropolitana m5 monzaLa telenovela della metropolitana M5 a Monza: “Questi silenzi fanno molta paura” - Con queste parole la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore) è tornata a chiedere chiarezza sul futuro del prolungamento della linea ... Da ilgiorno.it

telenovela metropolitana m5 monzaMonza, Sassoli sull’M5: “Silenzi che fanno paura. Solo Fontana può intervenire” - Mancano ancora 103 milioni e servono i decreti attuativi per far partire i lavori. Lo riporta monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Telenovela Metropolitana M5 Monza