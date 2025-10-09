La tagliatella in Senato Cucinate 150 porzioni | apprezzamento bipartisan

Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha gustato e apprezzato le tagliatelle al ragù alla bolognese servite ieri, a pranzo, nel ristorante di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica, dagli Apostoli delle Tagliatella, la confraternita petroniana che da 22 anni promuove in tutta Italia il piatto principe della cucina italiana. "Un buon piatto di tagliatelle è sempre un grande momento di condivisione tra le persone. A tavola si smussano gli angoli delle questioni, si appianano i contrasti", ha commentato il senatore Pier Ferdinando Casini, promotore dell’incontro tra gli Apostoli e i senatori, già dal marzo scorso quando venne nominato Apostolo Onorario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tagliatella in Senato. Cucinate 150 porzioni: apprezzamento bipartisan

