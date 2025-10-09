La T Gema opaca Scarsa continuità Difesa disattenta

La sorpresa della terza giornata di campionato in Serie B Nazionale la regala La T Tecnica Gema Montecatini, ed è una sorpresa in negativo. Nessuno si aspettava che al Palasport Città di Vicenza contro la S4 Energia di coach Ghirelli gli uomini in rossoblù passeggiassero ma nemmeno che nella trasferta veneta lasciassero per strada due punti, al cospetto di una formazione solida e quadrata ma che lotta per altri obiettivi rispetto ai leoni termali. C’è dunque da registrare un passo indietro rispetto alla convincente vittoria di Vigevano, non solo sul piano del risultato ma anche della prestazione: Vicenza ha avuto in mano le redini del match per quasi trentacinque minuti su quaranta, con D’Alessandro e compagni quasi sempre costretti a rincorrere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

