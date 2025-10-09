La ‘svolta’ per Israele e Gaza cosa accade dopo l’accordo
(Adnkronos) – Le cancellerie hanno accolto all’unanimità con favore l’accordo tra Israele e Hamas sulla “prima fase” del piano di Donald Trump in 20 punti per la “fine del conflitto a Gaza”. Sono passati più di due anni dalla strage del 7 ottobre 2023 in Israele e dall’inizio, in risposta, delle operazioni militari israeliane che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Gaza, la svolta di Macron: “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Ira di Israele. Hamas: “Passo positivo”
"Occupiamo Gaza, ok di Trump". Svolta di Israele per i 20 ostaggi
La svolta di Netanyahu e il piano per la Striscia: ecco come Israele vuole occupare Gaza
Un foglio, due parole, una svolta: Trump riceve il biglietto di Rubio e annuncia la pace tra Israele e Hamas. Due ore dopo, Trump scrive su Truth Social l’annuncio che il mondo attendeva: Israele e Hamas firmano la prima fase dell’accordo di pace - X Vai su X
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: "Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì, anche quelli morti" Svolta nel conflitto in Medioriente, giunto al giorno 734. Trump ha infatti annunciato "che Israele e Hamas "hanno entrambi firmato la prima fa - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Segnala ilmattino.it
Gaza, tregua Israele-Hamas: cosa prevede l'accordo di pace - Dopo oltre due anni di conflitto, arrivano segnali concreti che potrebbero aprire una nuova fase nel confronto tra Israele e Hamas. Secondo iltempo.it