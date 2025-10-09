Non è più solo questione di parole: in Italia sempre più aziende decidono di investire seriamente nella transizione ecologica, affrontando costi elevati, normative complesse e burocrazia. Tra queste c’è Essity, multinazionale della carta tissue, che ha scelto di trasformare i suoi tre stabilimenti toscani – Altopascio, Porcari e Collodi – in veri e propri laboratori di innovazione sostenibile. Un impegno che ha convinto Legambiente a includere le strutture toscane come tappa numero 32 della campagna nazionale "I cantieri della transizione ecologica". Numeri e progetti parlano chiaro: lo stabilimento di Altopascio è al centro di un percorso profondo di riduzione dell’impatto ambientale, con interventi su energia, decarbonizzazione e uso circolare delle risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La svolta green di Essity. L'innovazione sostenibile trasforma gli stabilimenti