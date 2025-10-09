Il “Dipartimento della Guerra” di Pete Hegseth ha avviato un’indagine contro quasi 300 dipendenti del Pentagono – inclusi militari in servizio, civili e appaltatori – per alcuni commenti espressi online in seguito all’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA. A darne notizia è il Washington Post, che ha visionato alcuni documenti interni del Dipartimento. L’inchiesta, ancora in corso e che ha già portato a una serie di misure disciplinari, è scattata dopo un ordine senza precedenti impartito dalla leadership politica del Pentagono. Secondo ex funzionari della Difesa e democratici del Congresso, l’ordine è stato dato direttamente dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La stretta di Hegseth sul Pentagono: sanzioni e licenziamenti per i commenti su Kirk