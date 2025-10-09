La strage sul lavoro a Casteldaccia con 5 operai morti | ci sono altri 4 indagati

Quattro nuovi indagati nell'inchiesta della Procura di Termini Imerese che riguarda la strage di Casteldaccia, la morte di cinque operai uccisi dalle esalazioni venefiche emanate da una stazione di rilancio dei reflui, in cui erano entrati per effettuare uno spurgo della fognatura intasata. Una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Strage di Casteldaccia, altri quattro indagati, sono dipendenti dell’Amap - ] ... Si legge su msn.com

Strage Casteldaccia: agenti nella sede Quadrifoglio Group - Gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sulla strage di Casteldaccia si trovano in via Milano a Partinico nella sede della Quadrifoglio Group srl, la società dove lavoravano quattro degli ... Si legge su quotidiano.net

