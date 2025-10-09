La strada di Monza dove sono comparsi i cartelli con gli insulti a chi abbandona i rifiuti

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanchi di percorrere una via trasformata dagli incivili in discarica a cielo aperto, c’è chi ha deciso di posizionare dei cartelli nei punti sensibili insultando i maleducati. “Non buttare rifiuti imbecille, next time mettiteli nel cu**” si legge su uno dei manifesti. Il tono è pressoché lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strada - monza

Monza, scoppia il tubo dell'acqua e si allaga la strada

Femminicidio a Macherio (Monza), strangola la compagna in strada: cadavere scoperto dai figli

A Monza ancora discariche abusive: per strada anche un frigorifero con dentro la spesa

strada monza sono comparsiMonza-Saronno. Riapre la strada finita sott’acqua - Saronno, dopo essere diventata un fiume navigabile in occasione dell’ondata di maltempo di lunedì, sarà riaperta oggi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strada Monza Sono Comparsi