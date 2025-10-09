La strada di Monza dove sono comparsi i cartelli con gli insulti a chi abbandona i rifiuti
Stanchi di percorrere una via trasformata dagli incivili in discarica a cielo aperto, c’è chi ha deciso di posizionare dei cartelli nei punti sensibili insultando i maleducati. “Non buttare rifiuti imbecille, next time mettiteli nel cu**” si legge su uno dei manifesti. Il tono è pressoché lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Monza, scoppia il tubo dell'acqua e si allaga la strada
Femminicidio a Macherio (Monza), strangola la compagna in strada: cadavere scoperto dai figli
A Monza ancora discariche abusive: per strada anche un frigorifero con dentro la spesa
Siamo in viale Monza, dove un altro incidente causato da un monopattino passato col rosso dimostra la pericolosità delle piste ciclabili disegnate dal Comune e la totale assenza di rispetto del Codice della strada da parte di alcune categorie. Il mancato rispett - facebook.com Vai su Facebook
Monza-Saronno. Riapre la strada finita sott’acqua - Saronno, dopo essere diventata un fiume navigabile in occasione dell’ondata di maltempo di lunedì, sarà riaperta oggi. Secondo msn.com