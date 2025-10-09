La storia delle tasche nella moda | un simbolo silenzioso di autonomia

Lifeandpeople.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Le tasche, oggi celebrate sulle passerelle globali e sui red carpet, sono sempre state più di un semplice dettaglio sartoriale nella moda. Funzionali prima ancor che decorative, hanno attraversato secoli di trasformazioni sociali e stilistiche, tanto che la loro storia è costellata da segreti nascosti sotto gli strati delle gonne. Custodi di scandali morali e battaglie femministe che hanno trasformato questo dettaglio in un potente simbolo di libertà. La storia delle tasche nella moda affonda le proprie radici nel XIII secolo, quando uomini e donne iniziarono a portare con sé piccole sacche cucite o appese alla cintura, spesso camuffate nelle giacche o nelle sottogonne. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - tasche

La storia del rossetto rosso: da simbolo di opulenza a gesto di ribellione - Lanciato con nomi evocativi come "Dragon Girl" o "Cherries in the Snow", usato da personaggi come Cleopatra e Taylor Swift, il rossetto rosso è un emblema senza tempo di bellezza e potere. Da nationalgeographic.it

Polimoda, una mostra celebra la storia del blu nella moda - Una mostra celebra l'evoluzione culturale del colore blu, da simbolo della classe lavoratrice a mezzo di espressione per le subculture giovanili, fino alla sua affermazione come colore iconico nella ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Storia Tasche Moda Simbolo