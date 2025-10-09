La storia delle tasche nella moda | un simbolo silenzioso di autonomia
Life&People.it Le tasche, oggi celebrate sulle passerelle globali e sui red carpet, sono sempre state più di un semplice dettaglio sartoriale nella moda. Funzionali prima ancor che decorative, hanno attraversato secoli di trasformazioni sociali e stilistiche, tanto che la loro storia è costellata da segreti nascosti sotto gli strati delle gonne. Custodi di scandali morali e battaglie femministe che hanno trasformato questo dettaglio in un potente simbolo di libertà. La storia delle tasche nella moda affonda le proprie radici nel XIII secolo, quando uomini e donne iniziarono a portare con sé piccole sacche cucite o appese alla cintura, spesso camuffate nelle giacche o nelle sottogonne. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: storia - tasche
Movida ad alta tensione nel centro di Napoli. Durante i controlli nei Decumani, i carabinieri hanno inseguito e bloccato uno studente incensurato di 16 anni che tentava di scappare: nelle sue tasche due coltelli nuovi di zecca. “Era solo per fare una storia”, h - facebook.com Vai su Facebook
La storia del rossetto rosso: da simbolo di opulenza a gesto di ribellione - Lanciato con nomi evocativi come "Dragon Girl" o "Cherries in the Snow", usato da personaggi come Cleopatra e Taylor Swift, il rossetto rosso è un emblema senza tempo di bellezza e potere. Da nationalgeographic.it
Polimoda, una mostra celebra la storia del blu nella moda - Una mostra celebra l'evoluzione culturale del colore blu, da simbolo della classe lavoratrice a mezzo di espressione per le subculture giovanili, fino alla sua affermazione come colore iconico nella ... ansa.it scrive