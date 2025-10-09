La storia degli studenti musulmani di Cerea che si tappano le orecchie al momento della benedizione scolastica La reazione della preside

Quattro studenti di 13 anni si tappano le orecchie durante la benedizione di un plesso scolastico a Cerea, in provincia di Verona, e scoppia la polemica. Mentre il vicario parla di «bravata», politici e autorità locali condannano il gesto come «irrispettoso», e la scuola annuncia provvedimenti disciplinari. Il fatto è avvenuto a inizio settimana e i ragazzi coinvolti, tutti di religione musulmana, hanno spiegato di aver reagito in questo modo «per rispetto della propria fede», secondo la quale non sarebbe consentito ascoltare preghiere appartenenti ad altri credo. Una motivazione che, pur chiarendo le ragioni del gesto, non ha evitato la dura reazione critica da parte di diverse figure istituzionali e di far storcere il naso alla stessa scuola. 🔗 Leggi su Open.online