La stagione di MusicaMente prosegue con Il Caro Sassone di Händel e il soprano Roberta Invernizzi

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue domenica 12 ottobre, alle 19, all'Oratorio di Santa Cita con “Il Caro Sassone: Un Tedesco a Roma” di George Frideric Händel. Il concerto sarà eseguito da tre interpreti di fama internazionale, massimi riferimenti per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

