La spallata e l' impatto sui cartelloni pubblicitari | Asamoah si rompe il collo e rischia la paralisi il video choc

Un contrasto nei pressi della linea laterale lo ha proiettato a tutta velocità verso i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo, contro i quali ha impattato violentemente sbattendo la testa e riportando gravi fratture al collo: ora lo sfortunato calciatore, il centrocampista della nazionale del Togo Samuel Asamoah, rischia seriamente la paralisi. L'episodio si è verificato la scorsa domenica durante il match di campionato tra il Guangxi Pingguo, squadra della seconda divisione cinese in cui milita il 31enne naturalizzato togolese, e il Chongqing Tonglianglong. Mentre proteggeva la sfera con il corpo, Asamoah è stato colpito dal rivale Zhang Zhixiong: la spallata subita dal centrocampista africano gli ha fatto perdere l'equilibrio, proiettandolo contro i tabelloni pubblicitari siti nei pressi della linea laterale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La spallata e l'impatto sui cartelloni pubblicitari: Asamoah si rompe il collo e rischia la paralisi, il video choc

