La sosta parte malissimo: Conte spacca il suo ufficio SI È FATTO MALE UN TITOLARE"> La nuova sosta delle Nazionali ha già fatto storcere il naso al tecnico del Napoli. Subito allarme per il mister degli azzurri. Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova sosta per le nazionali in casa Napoli. Antonio Conte ha visto la situazione precipitare dopo l'infortunio di un titolare durante l'allenamento di rifinitura. L'episodio avrebbe mandato su tutte le furie l'allenatore, che, secondo indiscrezioni, avrebbe reagito in maniera veemente. Conte non ha nascosto la frustrazione per una squadra che continua a perdere pezzi proprio nel momento in cui serve continuità.

