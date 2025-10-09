La sorpresa della terza puntata di La ricetta della felicità in onda stasera in tv su Rai 1 è Orietta Berti | ecco chi interpreta
La puntata della settimana scorsa si è chiusa su un colpo di scena decisamente inaspettato: «Il padre di mia figlia è tuo marito», dice Susanna a Marta. Complicando, e non poco, la ricerca della Ricetta della felicità delle due donne. La serie tv con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino torna stasera in tv con la terza puntata, composta da due nuovi episodi. L’appuntamento è per le 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove è possibile rivedere anche quello che è già andato in onda. La ricetta della felicità: la sorpresa di stasera in tv è Orietta Berti. La simpatica novità di stasera è, però, una new entry inaspettata. 🔗 Leggi su Amica.it
Nella terza puntata di “La ricetta della felicità” spunta Orietta Berti a inaugurare “La Rotonda” - Marta e Susanna non portano rancore e uniscono le forze per riportare ai vecchi fasti la balera e realizzare un sogno ... Scrive iodonna.it
La ricetta della felicità anticipazioni terza puntata, 9 ottobre - Tutte le anticipazioni sulla terza puntata de La ricetta della felicità, in onda giovedì 9 ottobre su Rai 1: Marta e Susanna rafforzano la loro amicizia mentre la Rotonda rischia di chiudere. Riporta ciakgeneration.it