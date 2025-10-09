L’annuncio lo dà direttamente lui, su X, Angelo B0nelli, occasione irripetibile per celebrare una figura vicina al mondo della sinistra scomparso ieri. “E’ morto all’improvviso Paolo Sottocorona, metereologo e climatologo, conduttore a La7. Una notizia dolorosa! Ci lascia una persona stupenda che ci incantava quando spiegava il meteo e i cambiamenti climatici”, scrive il leader di Avs. Qualcuno, però, sotto al post fa notare a Bonelli che forse le cose non stanno esattamente così. “Veramente ha avuto il merito di contestare la narrazione del cambiamento climatico.”. Un altro. “E per fortuna che c’era lui a spiegare e a smontare il catastrofismo climatico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra celebra Sottocorona, ma dimentica le offese di quando attaccò gli allarmisti del clima (video)