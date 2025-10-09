La sinistra celebra Sottocorona ma dimentica le offese di quando attaccò gli allarmisti del clima video

L’annuncio lo dà direttamente lui, su X, Angelo B0nelli, occasione irripetibile per celebrare una figura vicina al mondo della sinistra scomparso ieri. “E’ morto all’improvviso Paolo Sottocorona, metereologo e climatologo, conduttore a La7. Una notizia dolorosa! Ci lascia una persona stupenda che ci incantava quando spiegava il meteo e i cambiamenti climatici”, scrive il leader di Avs. Qualcuno, però, sotto al post fa notare a Bonelli che forse le cose non stanno esattamente così. “Veramente ha avuto il merito di contestare la narrazione del cambiamento climatico.”. Un altro. “E per fortuna che c’era lui a spiegare e a smontare il catastrofismo climatico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

