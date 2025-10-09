La Serie A si fermerà per quasi un mese | tifosi furiosi ecco cosa è stato deciso
Novità clamorose in vista per i prossimi campionati: ci sarà uno stop ancora più lungo in autunno, ecco i motivi La Serie A, già dopo poche giornate, si trova da anni a fare i conti con interruzioni per le nazionali. Questa pausa di ottobre, che vede i club privi dei loro stelle per impegni internazionali, è destinata però a essere l’ultima del suo genere. A partire dalla prossima stagione, la situazione cambierà radicalmente grazie a una decisione della FIFA. Una mossa che promette di ridisegnare il calendario, ma che già ha sollevato polemiche sui social tra i tifosi. Soste Nazionali, ecco la riforma FIFA: ci sarà una pausa unica. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: serie - fermer
Et toi, comme tous tes copains de la Lega, vous respectez l’argent des supporters ? Bande d’ignares. Encore un qui aurait mieux fait de la fermer. @seria - X Vai su X
Amichevole serie D contro il celle, ottima prestazione delle atlete arancio/ nero che giocano un ottima pallavolo, così vi vogliamo!!!! - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, dove vedere il campionato in tv e streaming: offerte a partire da meno di 20 euro al mese - Domani riparte ufficialmente la Serie A con gli anticipi Genoa- Si legge su affaritaliani.it
Serie A come non l’hai mai letta: contenuti esclusivi con G+ a soli 0,99€/mese - Accedi ad analisi approfondite, firme autorevoli e speciali unici con l’abbonamento premium G+, disponibile al prezzo lancio di 0,99€ al mese con addebito annuale L'attesa sta per scadere: il 23 ... Secondo gazzetta.it