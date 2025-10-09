La Lega Italiana Rugby è lieta di annunciare che tutte le partite della Serie A Élite 20252026, il massimo campionato italiano maschile, saranno trasmesse in diretta streaming su The Rugby Channel. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e con Rai Sport, gli appassionati potranno seguire ogni settimana un incontro in diretta televisiva in . L'articolo La Serie A Élite 202526 è in diretta su “The Rugby Channel” proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La Serie A Élite 2025/26 è in diretta su “The Rugby Channel”