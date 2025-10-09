Arezzo, 9 ottobre 2025 – L a Scuola Basket Arezzo è orgogliosa di annunciare la nascita di una nuova e importante partnership con il Centro Tecnico BM, che da questa stagione sarà anche Main Sponsor della società amaranto. L’accordo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della SBA, che da anni lavora con impegno nella formazione sportiva e umana di centinaia di giovani atleti. Il Centro Tecnico BM, azienda aretina che è arrivata ad essere uno dei punti di riferimento per tutto il settore della termoidraulica ad Arezzo e provincia, non è una realtà nuova per la Scuola Basket Arezzo: fino ad oggi ha infatti affiancato la società come partner del progetto di basket integrato, sostenendo con entusiasmo le attività inclusive rivolte a ragazzi e ragazze con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo presenta il nuovo main sponsor: Centro Tecnico BM