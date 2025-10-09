La scomparsa della giovane Alice le parole dei compagni di scuola

“Oggi la nostra scuola è attraversata da un dolore che nessuno dovrebbe mai conoscere.Una nostra compagna ha perso la vita mentre stava semplicemente andando a scuola; quel gesto quotidiano e innocente che facciamo ogni mattina senza pensarci troppo.” Il testo è comparso sulla pagina Instagram. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La scomparsa della giovane Alice, le parole dei compagni di scuola - La vittima dell'incidente stradale che si è verificato stamattina a Precenicco, in via Edmondo Brian, è stata ricordata dai ragazzi del liceo artistico Sello ... Scrive udinetoday.it

Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto sulle strisce davanti a casa, la 17enne stava andando a scuola. Il gemello sul bus, il papà si precipita fuori e la vede morire - Tragedia all’alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6. Riporta ilgazzettino.it