La scalata di Valentin Vacherot | più di 100 posizioni recuperate nel ranking ATP! E se batte Djokovic a Shanghai…

Valentin Vacherot era poco conosciuto al grande pubblico fino a una decina di giorni fa: numero 204 del mondo, il 26enne monegasco non aveva mai brillato a livello internazionale ed era reduce da una stagione poco esaltante a livello Challenger (mai oltre i quarti, escludendo la finale di Francavilla al Mare e la semifinale di Todi). Il gioco dell’allievo di Benjamin Balleret non aveva mai impressionato più di tanto e in carriera non era mai andato oltre la 110ma piazza del ranking ATP (il 24 giugno 2024). Al Masters 1000 di Shanghai, però, si è preso una clamorosa ribalta ed è approdato fino alle semifinali contro ogni pronostico, mietendo vittime di eccelsa caratura tecnica: il kazako Alexander Bublik (numero 14 del seeding), il ceco Thomas Machac (20), l’olandese Tallon Griekspoor (27) e il danese Holger Rune (10) si sono dovuti clamorosamente inchinare ai suoi piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

