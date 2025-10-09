La Samb si prepara per l’esame Ravenna
Tre vittorie consecutive, quarto posto in classifica, otto reti realizzate, tre subite. Questi i numeri che hanno portato la Samb al quarto posto in classifica. Una posizione che alla vigilia della stagione in pochi avrebbero scommesso di trovare Eusepi e compagni. Anzi in molti davano il club rossoblù tra le più serie candidate alla retrocessione. E pensare che le sconfitte con Forlì e Carpi non erano in preventivo, anzi. Alla luce di quello che si è visto in campo in questi match, alla Samb manca qualche punto in classifica. Ma piangere sul latte versato ormai non serve più. Ci sono tre partite difficili ed impegnative da preparare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
