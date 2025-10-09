La rue il ristorante con un solo piatto come è fatta la salsa segreta per l'entrecote

Ha aperto a Milano La Rue, il ristorante che nel menù presenta solo un piatto. Abbiamo parlato con gli ideatori di questo progetto, per capire l'idea alla base e per conoscere meglio il menù e qualche ingrediente della famosa salsa segreta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

C’è un nuovo ristorante a Milano con un solo piatto in menù (ed è sempre pieno) - Si chiama La Rue, è un locale d’ispirazione francese che serve entrecôte con salsa segreta accanto a patatine fritte: un format a prezzo fisso, esclusi vini, cocktail e i dolci fatti in casa. Scrive gqitalia.it

Il ristorante con un solo piatto nel menù apre a Milano: come funziona e quanto costa - Nel cuore di Milano, in Corso Garibaldi 79, ha aperto La Rue, un ristorante che propone un’esperienza gastronomica fuori dall’ordinario. Da quotidianpost.it