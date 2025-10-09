la rosa e 24 alberi maestri di vita

’Spicchi di luce tra i rami. Storie di ventiquattro alberi e un cespuglio della Valle delle Tagliole’ (edizioni Albatros). E’ questo il titolo dell’ultimo – in ordine di tempo – libro di don Vittorio Serafini, direttore dell’ufficio Irc (insegnamento della religione cattolica) dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Tra le pagine una serie di racconti che hanno per protagonisti gli alberi di quel paradiso verde a cavallo tra la Toscana e la provincia di Modena. "Amo la natura e nell’anniversario degli 800 anni del cantico delle creature di San Francesco alla natura ho voluto dedicare un libro". Verrà presentato domenica, alle 17,30, nel teatro della parrocchia di Quartesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

