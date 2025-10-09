I dettagli delle conseguenze del cessate il fuoco tra Israele e Hamas iniziano a concretizzarsi, ed è un dettaglio importante: le parti passano dalle parole ai fatti, celermente, e con la giusta dose di realismo. C’è un nucleo iniziale che potremmo definire di buona fede. La concretezza di Hamas e Israele sulla “Fase 1”. Da un lato, Hamas rilascerà gli ostaggi in tempi precisi, impegnandosi innanzitutto a non compiere le cerimonie pubbliche di scherno e rivendicazione degli attacchi del 7 ottobre 2023 andate in scena nelle precedenti consegne. I militanti che controllano Gaza, secondo il presidente Usa Donald Trump, avrebbero indicato in lunedì 13 ottobre la data ultima per avviare la consegna degli ostaggi vivi e chiesto dieci giorni, dunque fino al 19 ottobre, per recuperare i corpi di quelli morti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La roadmap della pace: ostaggi liberi in pochi giorni, Israele lascerà un terzo della Striscia di Gaza. E Pizzaballa e Onu approvano