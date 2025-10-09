La rivoluzione bohémien di Moulin Rouge! Il Musical approda al Sistina Chapiteau il 15 ottobre | la conferenza stampa

Quando, nel lontano 2001, il regista Baz Luhrmann portò sul grande schermo il tormentato amore tra lo scrittore squattrinato Christian ( Ewan McGregor ) e la cortigiana Satine ( Nicole Kidman ), tutto il mondo rimase incantato da quella storia surreale, ma commovente, e dal contesto scintillante e lussurioso del famoso locale parigino, popolato da ballerine, nobili in cerca di trasgressioni e artisti senza un soldo, ma ricchi di sogni e belle speranze. Qualche anno fa, il lungometraggio è diventato un musical di successo a Broadway e nel resto del mondo. Ora, la rivoluzione bohémien sta per approdare anche a Roma, nello specifico al Sistina Chapiteau che, dal 15 ottobre e almeno fino a gennaio, ospiterà Moulin Rouge! Il Musical. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

