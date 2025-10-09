La ricetta della felicità | stasera su Rai 1 la terza puntata fra scioccanti verità e nuovi amori
Questa sera, in prima serata su Rai 1, arriva la terza puntata de La ricetta della felicità, la serie con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi diretta da Giacomo Campiotti. Ecco le anticipazioni di una serata che si apre subito dopo una notizia sconvolgente tanto per Marta quanto per Susanna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
ICYMI: Dal 25 settembre sarà su Rai 1 nella serie “La ricetta della felicità”. Poi il ritorno a teatro. “Il cinema? La commedia mi piace, ma sento che mi manca qualcosa” - facebook.com Vai su Facebook
La ricetta della felicità: stasera su Rai 1 la terza puntata, fra scioccanti verità e nuovi amori - Questa sera, in prima serata su Rai 1, arriva la terza puntata de La ricetta della felicità, la serie con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi diretta da Giacomo Campiotti. Riporta comingsoon.it
“La ricetta della felicità”: nella terza puntata stasera in tv entra in scena Orietta Berti - La sorpresa della terza puntata di "La ricetta della felicità", in onda stasera in tv su Rai 1, è Orietta Berti: ecco chi interpreta ... Come scrive amica.it