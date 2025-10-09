La ricetta della felicità | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

. Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio in onda questa sera Marta e Susanna faticano a digerire quello che hanno scoperto. Asia e Greta diventano sempre più amiche, confrontandosi sulle loro esperienze di vita e da madri. Intanto i problemi economici mettono in pericolo l’esistenza della Rotonda, ma la preoccupazione viene addolcita da una lieta notizia che riguarda Ornella. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

La meravigliosa Valeria Fabrizi è tra le protagoniste del cast della fiction La Ricetta della Felicità. Interpreta Rosa, una signora elegante e intelligente. In questi anni siamo abituati a vederla nei panni di Suor Costanza di Che Dio ci Aiuti, ma in ogni serie tv o

