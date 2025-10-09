La Ricetta della Felicità con Cristiana Capotondi su Rai 1 | anticipazioni del 9 ottobre
Nella puntata di oggi, Marta e Susanna si scoprono sempre più amiche. E una bella sorpresa riguarda Ornella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
ICYMI: Dal 25 settembre sarà su Rai 1 nella serie “La ricetta della felicità”. Poi il ritorno a teatro. “Il cinema? La commedia mi piace, ma sento che mi manca qualcosa” - facebook.com Vai su Facebook
Cristiana Capotondi stasera debutta con La ricetta della felicità, a E’ sempre mezzogiorno è lei l’ospite perfetta - Cristiana Capotondi ospite a E' sempre mezzogiorno prima del debutto de La ricetta della felicità di questa sera ... Come scrive ultimenotizieflash.com
Cristiana Capotondi, la relazione con Nicolas Vaporidis, l'amore per il calcio e il ruolo in "La ricetta della Felicità" - Appassionata di calcio sin da giovane, Cristiana Capotondi ha trasformato questa passione in un impegno concreto. Segnala corrieredellumbria.it