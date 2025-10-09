La Ricetta della Felicità arrivano Orietta Berti e Carmine Buschini

Doppia sorpresa questa sera per il pubblico di Rai 1, che dalle 21.30 circa potrà vedere la terza puntata de La Ricetta della Felicità: mentre la storia è arrivata ad un punto di svolta audace e inatteso, arriveranno Orietta Berti nei panni di se stessa e Carmine Buschini in quelli di uno dei suoi musicisti. La cantante arriverà per l’inaugurazione della Balera che Susanna (Lucia Mascino) ha deciso di riaprire nella speranza di dare una svolta agli affari ed evitare così la chiusura definitiva della sua attività piena di debiti. Orietta Berti interpreta se stessa, Buschini farà girare la testa alla giovane Greta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Ricetta della Felicità, arrivano Orietta Berti e Carmine Buschini

La meravigliosa Valeria Fabrizi è tra le protagoniste del cast della fiction La Ricetta della Felicità. Interpreta Rosa, una signora elegante e intelligente. In questi anni siamo abituati a vederla nei panni di Suor Costanza di Che Dio ci Aiuti, ma in ogni serie tv o

