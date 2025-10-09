La Ricetta della Felicità anticipazioni ultima puntata del 16 ottobre 2025 come finisce la fiction | trama episodi 7-8

La Ricetta della Felicità anticipazioni ultima puntata. Giovedì 16 ottobre 2025 va in onda l’ultima puntata della fiction La Ricetta della Felicità con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di La Ricetta della Felicità in onda il 16 ottobre su Rai 1. La Ricetta della Felicità anticipazioni 16 ottobre 2025: trama episodio 7. Il test d’ingresso per l’università di Asia è alle porte. Intanto, Greta chiede di poter festeggiare il suo compleanno alla Rotonda ed esce con Fabio. Mentre Susanna litiga con un cliente Marta riflette sul legame che sta nascendo con Giacomo, il quale a sua volta scopre che potrebbe esserci un collegamento tra Enrico Rampini e un losco imprenditore locale. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

