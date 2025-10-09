La terza puntata de La Ricetta della Felicità arriva giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1. La commedia diretta da Giacomo Campiotti prosegue tra speranza, indagini sul passato di Enrico e una comunità che si stringe attorno alla Rotonda. Nei nuovi episodi 1×05–1×06 spiccano l’ amicizia sempre più solida tra Marta e Susanna, una lieta notizia per Ornella e i preparativi per rilanciare la vecchia balera. Indice. La Ricetta della Felicità: anticipazioni terza puntata – Trame degli episodi del 9 ottobre 2025 Amiche, madri, complici. La Rotonda rinasce.. La Ricetta della Felicità episodio 3 – Dove vederlo e quando. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La Ricetta della Felicità, anticipazioni terza puntata di giovedì 9 ottobre 2025: una bella novità per Ornella e il rilancio della balera